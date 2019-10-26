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Дело Марии Бутиной
Обновлено 

Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл сообщил, что этот шаг ведомство сделало после получения от него в июле письма, в котором указывалась новая информация, свидетельствующая о возможных нарушениях закона со стороны следствия
Здание Министерства юстиции США AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Здание Министерства юстиции США
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 26 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

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Как он пояснил, этот шаг американский Минюст сделал после получения от него в июле письма, в котором адвокат Бутиной указывал на новую информацию, свидетельствующую о возможных нарушениях закона со стороны следствия. "Я отчасти жду некоторых результатов <...> расследований того, как ФБР начало многие "российские" дела [в канун и во время американских выборов 2016 года], предпринимались ли [тогда компетентными органами США] ненадлежащие действия или нечто подобное", - заявил Дрисколл.

Он подтвердил, что обратился со своим письмом в том числе к спецпрокурору США Джону Дарему. Последний выясняет, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование, нацеленное на Дональда Трампа, ставшего победителем на последних президентских выборах в США. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Я направил письмо <...> месяца два назад Дарему и генеральному инспектору [Минюста Майклу] Хоровитцу, а также руководителю отдела профессиональной ответственности [этого же ведомства]", - рассказал Дрисколл. Должность руководителя упомянутого отдела Минюста США занимает с конца сентября Джеффри Регсдейл. "Правительство прислало ответ, заявив, что расследование будет проводить отдел профессиональной ответственности. Я пока не знаю, что они делают или не делают, но знаю, что идет расследование", - отметил адвокат.

На вопрос о том, закончено ли уже это разбирательство, он ответил отрицательно. "Нет, это расследование еще не завершено", - сказал юрист. Он также уточнил, что напрямую к нему не обращались пока ни сотрудники данного отдела, ни специалисты из команды Дарема. В четверг стало известно, что проверка Дарема, начатая по инициативе министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, приобрела характер уголовного расследования. Республиканец Трамп считает, что прежняя администрация США во главе с демократом Бараком Обамой и ее сторонники в американском федеральном бюрократическом аппарате сначала пытались не допустить его победы на выборах, а затем организовали по существу движения подпольного сопротивления. Вывод о наличии такого движения действительно неоднократно подтверждался.

"Было непонятно, какой отдел [Минюста] должен проводить расследование. У нас была жалоба/предположение о том, что в деле Марии, возможно, имели место ненадлежащие действия прокуратуры. Поэтому я заявил, что мы хотим расследования этого, написал всем трем [подразделениям Минюста] и впоследствии получил ответное письмо, в котором говорилось, кто именно будет вести расследование - отдел профессиональной ответственности", - подытожил Дрисколл.

Новость обновлена (04:52 мск) - приводятся дополнительные высказывания адвоката Бутиной

Теги
СШАДело Марии Бутиной
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