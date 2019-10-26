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Генсек ООН предложил провести трехстороннюю встречу по кипрскому урегулированию 25 ноября

Встреча пройдет в Германии

НИКОСИЯ, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласил лидеров греческой и турецкой общин Кипра к участию в трехсторонней встрече, которая должна будет пройти через месяц в Германии. Об этом сообщил вечером в пятницу официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Продромос Продрому.

"Генеральный секретарь пригласил президента Республики [Кипр Никоса Анастасиадиса] и лидера турок-киприотов [Мустафу Акынджи], чтобы обсудить дальнейшие шаги по решению кипрской проблемы", - сказал Продрому. Он также добавил, что ответ Анастасиадиса на это предложение "был положительным". О реакции Акынджи Продрому не упомянул.

В четверг лидеры общин острова уже кратко пообщались друг с другом на приеме в честь Дня ООН, который был организован в буферной зоне острова.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Прямые межобщинные переговоры о воссоединении частей острова ведутся под эгидой ООН в течение нескольких десятилетий. Их последний раунд состоялся на швейцарском курорте Кран-Монтана летом 2017 года и завершился безрезультатно. Однако выступая 26 сентября 2019 года с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Анастасиадис сказал, что власти Кипра готовы к возобновлению переговоров об урегулировании с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

Теги
КипрТурцияГутерриш, Антониу
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