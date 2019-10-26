СМИ: сотрудникам IT-отдела Белого дома поручили активно выявлять утечки информации

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудникам отделов Белого дома, отвечающих за IT и кибербезопасность, поручили активно выявлять и расследовать утечки информации. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Axios в распоряжении которого оказался внутренний циркуляр.

"[Сотрудники должны] проводить защитные контрмеры, отслеживать в круглосуточном режиме сеть и электронную почту, активно идентифицировать и расследовать утечки такой чувствительной информации, как передвижения и график президента, что непосредственно влияет на физическую безопасность", - говорится в документе от 1 июня. Кроме того, в обязанности соответствующих отделов входит проведение для представителей американского руководства инструктажа о технической обстановке в зарубежных поездках.

Двое бывших и один действующий сотрудник соответствующих подразделений Белого дома рассказали изданию, что в их задачи входил просмотр истории в браузерах работников, использовались программы, позволяющие идентифицировать тех, кто открывал служебные документы, в частности график президента. По сведениям издания, если раньше документы по электронной почте приходили в формате pdf, то теперь применяется программа Microsoft Sharepoint, предоставляющая отправителю возможность выявить ознакомившихся с информацией.

Источники портала полагают, что таким образом президент США Дональд Трамп пытается избавиться от персонала, нанятого еще администрацией Барака Обамы. Белый дом не стал комментировать публикацию.