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СМИ: сотрудникам IT-отдела Белого дома поручили активно выявлять утечки информации

Источники портала Axios полагают, что таким образом президент США Дональд Трамп пытается избавиться от персонала, нанятого еще администрацией Барака Обамы

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудникам отделов Белого дома, отвечающих за IT и кибербезопасность, поручили активно выявлять и расследовать утечки информации. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Axios в распоряжении которого оказался внутренний циркуляр.

"[Сотрудники должны] проводить защитные контрмеры, отслеживать в круглосуточном режиме сеть и электронную почту, активно идентифицировать и расследовать утечки такой чувствительной информации, как передвижения и график президента, что непосредственно влияет на физическую безопасность", - говорится в документе от 1 июня. Кроме того, в обязанности соответствующих отделов входит проведение для представителей американского руководства инструктажа о технической обстановке в зарубежных поездках.

Двое бывших и один действующий сотрудник соответствующих подразделений Белого дома рассказали изданию, что в их задачи входил просмотр истории в браузерах работников, использовались программы, позволяющие идентифицировать тех, кто открывал служебные документы, в частности график президента. По сведениям издания, если раньше документы по электронной почте приходили в формате pdf, то теперь применяется программа Microsoft Sharepoint, предоставляющая отправителю возможность выявить ознакомившихся с информацией.

Источники портала полагают, что таким образом президент США Дональд Трамп пытается избавиться от персонала, нанятого еще администрацией Барака Обамы. Белый дом не стал комментировать публикацию.

Теги
Обама, БаракСШАТрамп, Дональд
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