Глава парламента КНДР пригласил Володина посетить Пхеньян в 2020 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Председатель Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Пак Тхэ Сон во время визита в Москву пригласил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в 2020 году посетить Пхеньян. Об этом глава парламента КНДР сообщил в пятницу на встрече с послом РФ в КНДР Александром Мацегорой в аэропорту Сунан по возвращении из Москвы.

"22 октября состоялась встреча с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным, которого Пак Тхэ Сон пригласил посетить Пхеньян с визитом в следующем году", - говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook, опубликованном в субботу.

В разговоре с российским послом Пак Тхэ Сон выразил глубокое удовлетворение итогами визита. Председатель ВНС также отметил "прошедшие в исключительно теплой обстановке беседы с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе российско-корейское парламентское взаимодействие", сообщает дипмиссия.

Пак Тхэ Сон 21-22 октября в ходе визита в Москву провел встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.