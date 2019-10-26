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Четыре страны Европы создадут совместное командование спецоперациями при участии НАТО

Структура Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении должна достигнуть полной боевой готовности к концу 2024 года

ТАСС, 26 октября. Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения договорились о создании совместного командования силами специальных операций. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на официальном сайте НАТО.

"В пятницу министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию регионального командования специальными операциями (R-SOCC). Под председательством Венгрии благодаря международному командованию страны смогут более эффективно использовать силы специального назначения", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что подписание меморандума является важным шагом по усилению сил спецопераций в регионе и расширению сотрудничества четырех стран с Североатлантическим альянсом.

Ожидается, что командование начнет действовать в январе 2021 года, а к декабрю 2024 года структура достигнет полной боеготовности.

Теги
СловакияСловенияХорватияВенгрия
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