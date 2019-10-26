Пхеньян выступил за мирное разрешение ситуации на Корейском полуострове

БАКУ, 26 октября./ТАСС/. КНДР выступает за мирный путь устранения напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил первый заместитель председателя Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания республики (ВСН) Цой Рён Хэ, выступая в субботу на 18-м саммите Движения неприсоединения в Баку.

"Нынешняя международная ситуация напоминает времена начала холодной войны. Мы хотим, чтобы напряженность на Корейском полуострове была разрешена мирным путем и запах пороха развеялся", - сказал председатель президиума ВСН.

По его словам, после июньского саммита КНДР и США переговоры между сторонами остановились. "К сожалению, напряженность между двумя странами нарастает", - отметил он, подчеркнув, что это связано с политикой Соединенных Штатов. Председатель президиума ВСН сказал, что его страна предложила США ядерное разоружение, однако столкнулась с "враждебной позицией". "США следует отказаться от враждебности в отношении КНДР, от военных и политических провокаций", - добавил он.

Цой Рён Хэ также отметил, что восстановление мира на Корейском полуострове "зависит от руководства Республики Корея". "Мы не хотим войны на полуострове. Считаем, что Движение неприсоединения, основываясь на своих идеалах, должно служить утверждению мира и стабильности", - сказал он. Цой Рён Хэ считает, что страны - члены Движения должны выступать с единых позиций и осудить военную агрессию.

"КНДР считает важной борьбу со всеми формами военной агрессии и убеждена, что это должно найти отражение в итоговой декларации саммита Движения неприсоединения", - отметил он.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время в нее входят 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях Движения открытого характера. Россия получила такой статус в 1995 году.