Министр обороны Турции заверил, что договоренности с Россией по Сирии реализуются по плану

ТАСС, 26 октября. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что договоренности с Россией об урегулировании ситуации на севере Сирии реализуются в соответствии с намеченным планом.

"Все нормально и продвигается по плану", - цитирует министра в субботу Anadolu Ajansı.

Он напомнил, что срок, отведенный для вывода курдских формирований из региона, истекает в 18:00 (совпадает с мск) 29 октября и отметил, что Анкара внимательно следит за ситуацией.

Глава ведомства также подчеркнул, что Турция не применяет химическое оружие и не нарушает права человека в ходе проведения операции.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.