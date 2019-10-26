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Военная операция Турции на севере Сирии

Министр обороны Турции заверил, что договоренности с Россией по Сирии реализуются по плану

Отведенный для вывода курдских формирований из региона срок истекает 29 октября, напомнил Хулуси Акар

ТАСС, 26 октября. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что договоренности с Россией об урегулировании ситуации на севере Сирии реализуются в соответствии с намеченным планом.

"Все нормально и продвигается по плану", - цитирует министра в субботу Anadolu Ajansı.

Он напомнил, что срок, отведенный для вывода курдских формирований из региона, истекает в 18:00 (совпадает с мск) 29 октября и отметил, что Анкара внимательно следит за ситуацией.

Глава ведомства также подчеркнул, что Турция не применяет химическое оружие и не нарушает права человека в ходе проведения операции.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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