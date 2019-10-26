Украинская оппозиция обвинила власти в неспособности подчинить националистов в Донбассе

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Президент и правительство Украины оказались неспособны противостоять националистическим организациям и обеспечить необходимое для установления мира в Донбассе разведение войск. Такое мнение высказал сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Власть оказалась не готова действовать решительно в вопросе разведения войск. Испугались националистических групп, и мирный процесс опять застопорился. Разведение войск является неотъемлемой частью минских соглашений и важным шагом на пути к миру. Каждый избиратель, который голосовал за мир, имеет право знать, что делает власть, чтобы реализовать его выбор", - цитирует политика пресс-служба партии.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договаривались с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском, однако процесс был сорван с украинской стороны. В ЛНР подобный исход связали с активизацией в стране радикальных сил, которые провели акции протеста, а затем прибыли к населенному пункту Золотое с требованием отменить отвод украинской армии.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для организации саммита "нормандской четверки".

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 15 октября подтвердили необходимость выполнения прежних договоренностей о разведении сил, однако даты и график обозначить не смогли.