СМИ: колонна американских ВС вернулась в Сирию с территории Ирака

ТАСС, 26 октября. Колонна американских военнослужащих вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке. Об этом в субботу сообщило агентство SANA.

По его данным, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты.

Американский министр обороны Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).