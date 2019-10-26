Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: колонна американских ВС вернулась в Сирию с территории Ирака

По данным агентства SANA, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты
Описание
© REUTERS/Rodi Said

ТАСС, 26 октября. Колонна американских военнослужащих вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке. Об этом в субботу сообщило агентство SANA.

По его данным, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты.

Американский министр обороны Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Теги
СШАИракСирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Янис Урбанович возглавил латвийскую партию "Согласие"
Всего на пост председателя правления партии претендовали три человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС