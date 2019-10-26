Янис Урбанович возглавил латвийскую партию "Согласие"

РИГА, 26 октября. /ТАСС/. Глава фракции партии "Согласие" в Сейме (парламенте) Латвии Янис Урбанович стал новым лидером этой политической силы, представляющей интересы русскоязычных жителей страны. За соответствующее решение проголосовало большинство делегатов конгресса "Согласия", который проходит в субботу в Риге, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил председатель счетной комиссии Янис Тутинс, на пост председателя правления партии претендовали три человека. Урбанович получил 218 голосов делегатов конгресса, депутат Сейма Вячеслав Домбровский - 49, бывший депутат Сейма Андрей Морозов - 18. Таким образом, Урбанович был избран подавляющим большинством голосов.

Конгресс также избрал пятерых заместителей нового председателя правления партии. Ими стали мэр Резекне Александр Барташевич, а также Вячеслав Домбровский, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, Андрис Морозов и руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе Анна Владова.

Бывший лидер партии Нил Ушаков решением конгресса возглавил Думу партии. Как ранее пояснял Урбанович, этот орган станет стратегическим центром "Согласия", который займется вопросами перспективного развития.

Партия "Согласие" 26 октября проводит конгресс, на котором избирает свое новое руководство. Изначально в числе кандидатов был и бывший мэр Риги и нынешний лидер партии Нил Ушаков. Однако в середине октября Янис Урбанович заявил корреспонденту ТАСС, что Ушаков отойдет от оперативного руководства партией, но сохранит с ней политическую связь. Ранее в октябре Ушаков был освобожден от должности председателя правления партийного объединения "Центр согласия", в который входят партии "Согласие", Социалистическая партия Латвии и Даугавпилсская городская партия.

Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей страны социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков стал депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти 10 лет.