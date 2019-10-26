Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого. На видео с места события, которые радикалы публикуют на страницах в социальных сетях, глава государства говорит о процессе разведении сил.

"Там делают чай уже, садитесь, пообщаемся", - обращается к Зеленскому один из бойцов.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договаривались с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском, однако процесс был сорван с украинской стороны. В ЛНР подобный исход связали с активизацией в стране радикальных сил, которые провели акции протеста, а затем прибыли к населенному пункту Золотое с требованием отменить отвод украинской армии.

Ранее парламентская оппозиция обвинила президента и правительство страны в неспособности противостоять националистам.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для организации саммита "нормандской четверки".