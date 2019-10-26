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СМИ: Китай принял первый в истории закон о шифровании данных

Компетентные органы власти будут контролировать криптографические стандарты

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в субботу одобрил первый в истории КНР закон о шифровании данных. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, новый юридический документ вступит в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с ним, компетентные органы власти будут контролировать криптографические стандарты, которые, согласно утвержденному законодательному акту, подразделяются на ключевые, общепринятые и коммерческие типы шифрования.

Как сообщает агентство, закон был принят для того, чтобы предотвратить утечки данных, способных навредить государственным структурам Китая, компаниям и частным лицам. Он также регламентирует наказания, которые полагаются в случае нарушения установленных принципов безопасности.

В соответствии с законом, правительство будет всячески поощрять подготовку квалифицированных специалистов в области криптографии, а также их работу в национальных интересах.

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Китай
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