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Беседа Зеленского с националистами в Донбассе закончилась на повышенных тонах

Они призывали президента Украины "оценить все риски отвода"

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Беседа президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе, с представителями националистов закончилась на повышенных тонах. На видео с места события, которые в субботу радикалы публикуют на страницах в социальных сетях, глава государства говорил с ними о необходимости разведения сил и требовал убрать оружие.

Один из бойцов пригласил Зеленского к костру и предложил пообщаться. "Люди хотят отвода, - сказал глава государства. - И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну. Тут военные - они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой".

При этом националисты призывали Зеленского "оценить все риски отвода", который, по их мнению, представляет собой капитуляцию. "Мне все равно с кем будет перемирие, нам надо вернуть территории и не допустить убийств", - парировал Зеленский.

Далее разговор зашел об акциях против разведения сил, которые несколько дней проходят на Украине, с этого момента беседа продолжилась в менее дружелюбном ключе. "Ты со мной хочешь формализировать отношения? - резко отреагировал Зеленский на предложение закрепить на бумаге устраивающие националистов договоренности. - Ты о чем сейчас, какая капитуляция?".

"Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит", - продолжил Зеленский. Далее между президентом и националистами завязался спор на повышенных тонах, после чего глава государства вновь озвучил цель своего приезда и удалился в сопровождении советников.

Офис президента данную поездку в Донбасс не анонсировал, а также пока не публиковал официальных заявлений на этот счет.

Сорванное разведение

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договаривались с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском, однако процесс был сорван с украинской стороны. В ЛНР подобный исход связали с активизацией в стране радикальных сил, которые провели акции протеста, а затем прибыли к населенному пункту Золотое с требованием отменить отвод украинской армии.

Ранее парламентская оппозиция обвинила президента и правительство страны в неспособности противостоять радикалам.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для организации саммита "нормандской четверки".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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