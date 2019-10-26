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Военная операция Турции на севере Сирии

Эрдоган вновь пообещал очистить северо-восток Сирии от курдских формирований

Лидер Турции пригрозил открыть "границы для сирийских беженцев, если Европа не сдержит свои обещания"
Президент Турции Тайип Эрдоган Presidential Press Service via AP
Описание
Президент Турции Тайип Эрдоган
© Presidential Press Service via AP

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Турция очистит северо-восток Сирии от курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС), если они не выведут своих бойцов в течение отведенного им времени. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган.

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"В последние дни на нашей границе происходят события исторического значения. Мы стараемся создать зону безопасности. Мы договорились с Россией очистить от террористов территории глубиной 30 км и протяженностью 340 км, затем мы с Россией приступим к совместному патрулированию. Если в течение [отведенных] 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы", - приводит его слова телеканал NTV.

Президент напомнил, что ранее США пообещали, что курдские формирования отойдут от границы с Сирией, однако этого так и не произошло.

Эрдоган также вновь выступил с угрозой "открыть границы для сирийских беженцев, если Европа не сдержит свои обещания".

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.

Теги
СирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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