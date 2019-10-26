Эрдоган вновь пообещал очистить северо-восток Сирии от курдских формирований

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Турция очистит северо-восток Сирии от курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС), если они не выведут своих бойцов в течение отведенного им времени. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"В последние дни на нашей границе происходят события исторического значения. Мы стараемся создать зону безопасности. Мы договорились с Россией очистить от террористов территории глубиной 30 км и протяженностью 340 км, затем мы с Россией приступим к совместному патрулированию. Если в течение [отведенных] 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы", - приводит его слова телеканал NTV.

Президент напомнил, что ранее США пообещали, что курдские формирования отойдут от границы с Сирией, однако этого так и не произошло.

Эрдоган также вновь выступил с угрозой "открыть границы для сирийских беженцев, если Европа не сдержит свои обещания".

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.