СМИ: администрация США ставит своим приоритетом добычу сирийской нефти

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Основной целью нахождения американских вооруженных сил в Сирии является добыча и контрабанда нефти из восточных регионов страны. С таким утверждением выступил в пятницу в аналитической статье журнал New York Magazine.

Издание пишет о том, что президент США Дональд Трамп не проявлял должного сопереживания курдскому населению Сирии с момента начала турецкой операции "Источник мира" в этой стране, а также отверг опасения относительно того, что в ее результате могли бежать пленные боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Но во всем этом хаосе есть одна вещь, которая, кажется, действительно беспокоит президента - это нефть, - указывает журнал. - За последние недели в своих твитах и публичных заявлениях он [Трамп] четко дал понять, что ставит ее [нефти] защиту на высокое место в списке своих приоритетов".

"Вопрос о том, почему США имеют право на нефть, принадлежащую другой стране, особенно с учетом предполагаемого вывода войск из этой страны, не привлек должного внимания на фоне разворачивающейся катастрофы в Сирии, - отмечает журнал. - Но предположение о том, что главной целью Америки на Ближнем Востоке является разграбление природных ресурсов, напоминают конспирологические теории вокруг вторжения американских ВС в Ирак. А нынешняя одержимость Трампа этим вопросом напоминает его собственные высказывания относительно той войны (об отсутствии поддержки которой он теперь врет)". В подтверждение своих слов авторы статьи в New York Magazine приводят публикацию Трампа в Twitter от 2013 года, в которой он высказал недоумение в связи с тем, что США "покинули Ирак без нефти".

Защита нефтяных месторождений

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. Как пояснил на следующий день Трамп, "покидающие Сирию американские военнослужащие будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания". 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.

В четверг пресс-служба Пентагона сообщила о том, что США направляют дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков ИГ. "США укрепляют свои позиции - в координации с партнерами по СДС (коалиция "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) - дополнительными военными силами и средствами для предотвращения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих сил", - отмечается в документе.

Ранее Трамп заявил, что власти США не позволят боевикам восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии и намерены оставить их под своим контролем и затем решить, что с ними делать.

Мнение Минобороны РФ

В субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями (ЧВК) и спецназом. Он добавил, что нефть добывается оборудованием, предоставленным в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями. Конашенков отметил, что "подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". По оценке ведомства, так как стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает $30 млн.

Операция турецких ВС в Сирии

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Их в Турции, согласно некоторым подсчетам, от 3,6 до 4 млн человек.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.