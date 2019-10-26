Премьер Эфиопии призвал народ страны сплотиться перед лицом кризиса

ПРЕТОРИЯ, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед предостерег от углубления кризиса, с которым сейчас столкнулась страна, и осудил попытку спровоцировать этнический и религиозный конфликт. Первое официальное заявление главы правительства в связи с происходящими в стране беспорядками, которые уже привели к гибели 67 человек, приводит в субботу Agence France-Presse.

"Кризис, с которым мы сталкиваемся, может усугубиться, если граждане страны не объединят свои силы", - подчеркнул Абий Ахмед.

С минувшей среды в различных частях Эфиопии происходят волнения, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией и подразделениями сил безопасности. В результате погибли по меньшей мере 67 человек, еще 213 получили ранения, сообщил комиссар полиции провинции Оромия Кефьялев Тефера. По его словам, ряд лиц были арестованы.

Волнения произошли после того, как известный эфиопский политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой. Он также заявил, что государственная охрана его дома в столице была снята, что "создало угрозу проникновения злоумышленников".

Как передала южноафриканская радиостанция SABC, в ряде районов страны противостояние демонстрантов и полиции переросло в межконфиссиональную и этническую конфронтацию общин.

Выпускник Стэнфордского университета Джавар Мухаммед получил широкую известность как организатор молодежного движения, которое сыграло существенную роль в протестном движении в 2016-2017 годах. В 2018 году оно привело к власти нынешнего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. В тот период Мухаммед был его сторонником. Однако в последние месяцы, как отмечает телеканал Al Jazeera, отношения между ними ухудшились.