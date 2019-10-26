В Аргентине пройдут президентские и парламентские выборы

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 октября. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы пройдут в воскресенье в Аргентине. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса.

Дефолт — не если, а когда.

Дефолт — не если, а когда. С какой экономикой Аргентина подходит к президентским выборам

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (14:00 мск) и будут работать до 18:00 (00:00 мск). Голосование является обязательным для всех граждан Аргентины старше 16 лет. Предварительные итоги будут объявлены вечером.

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и оппозиционным кандидатом и бывшим руководителем правительства Альберто Фернандесом.

Фаворит гонки

11 августа в Аргентине прошли первичные выборы (праймериз), на которых определились все кандидаты в президенты. За Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,65% избирателей. За Макри, представляющего правоцентристские силы, было отдано 32,08% голосов. Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования состоится 24 ноября. Последние опросы общественного мнения показали, что Фернандес не потерял лидерство и может победить уже в первом туре.

В ходе предвыборной кампании оппозиционный кандидат неоднократно критиковал либеральную экономическую политику действующего правительства. Он выступал против заключенного с Международным валютным фондом соглашения о предоставлении кредита на 57 млрд долларов. Он также обвинял кабинет Макри в том, что за время его мандата число бедных в Аргентине выросло на 5 млн человек.

Фернандес заявлял, что в случае его победы страна не откажется от своих долговых и контрактных обязательств, но первостепенное значение будут иметь интересы граждан. Кроме того, кандидат считает необходимым изменить внешнюю политику, чтобы "восстановить многосторонние отношения с миром". В частности, он не поддерживает давление, которое Аргентина оказывает на правительство Венесуэлы в составе Группы Лимы.

Возвращение Фернандес де Киршнер

В паре с Фернандесом баллотируется экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, руководившая страной с декабря 2007 года по декабрь 2015 года. В случае их победы она станет вице-президентом республики.

Противники Фернандеса во время кампании часто обвиняли предыдущее правительство в коррупции. Де Киршнер сама является фигурантом нескольких судебных дел. Ее обвиняют в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины, препятствовании расследованию теракта, незаконном обогащении и создании преступных схем для получения взяток. От задержания ее спасает парламентская неприкосновенность.

Экс-глава государства считает себя жертвой политического преследования. Фернандес в ходе кампании также говорил, что в годы правления Макри судьи принимали предвзятые решения.

Кризис после праймериз

Аналитики пока не могут дать однозначный прогноз, как голосование повлияет на экономику страны. После оглашения результатов праймериз в августе курс аргентинского песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%. Правительство признало, что не сможет достичь запланированной цели по инфляции и рост цен по итогам года превысит 50%. На этом фоне 16 августа международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC", агентство Standard & Poor's (S&P) - с "B" до "B-".

На фоне кризиса Макри объявил о ряде мер, направленных на помощь гражданам республики. Власти отменили НДС на некоторые продукты, а также пообещали поднять минимальную зарплату, пересчитать налог на доход и выплатить бонусы госслужащим.

Кроме того, для предотвращения оттока капитала и дальнейшего снижения валютных резервов Макри ввел валютный контроль. Компании-экспортеры обязали запрашивать разрешение на покупку долларов и их перевод за рубеж. Для физических лиц был установлен месячный лимит на покупку в $10 тыс.