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В Ираке приостановили вещание телеканалов Al Arabiya и Al Hadath

По данным телеканала Al Arabiya, в качестве официальной причины временного запрета на трансляцию программ руководство страны назвало отсутствие у телеканалов лицензии

ТАСС, 27 октября. Правительство Ирака заявило о приостановке вещания саудовских телеканалов Al Arabiya и Al Hadath на территории страны. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Al Arabiya.

По ее данным, в качестве официальной причины временного запрета на трансляцию программ руководство арабской республики назвало отсутствие у телеканалов лицензии.

В пятницу в Ираке начались новые акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти, которые быстро переросли в беспорядки. В результате 42 человека погибли и порядка 2 тыс. пострадали. Манифестанты вступали в стычки с полицией и штурмовали здания местных администраций, офисы различных партий и шиитского военизированного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), устраивая там погромы и поджоги. Вследствие этих действий ущерб был причинен более чем 70 правительственным учреждениям, партийным штабам и объектам частной собственности.

Теги
Ирак
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