Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Ираке

Reuters: премьер Ирака направил спецназ на пресечение акций протеста

По данным источников агентства в иракских силовых структурах, Адель Абдель Махди дал указание принять "все необходимые меры" для разгона манифестаций

ТАСС, 27 октября. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые антиправительственные выступления. Об этом со ссылкой на источники в иракских силовых структурах сообщило в воскресенье агентство Reuters.

На эту тему
Ирак бунтует: возвращается ли "арабская весна"?

По его данным, командующий спецназом получил от главы кабинета указание принять "все необходимые меры" для разгона манифестаций.

В пятницу в Ираке начались новые акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти, которые быстро переросли в беспорядки. В результате 42 человека погибли и порядка 2 тыс. пострадали. Демонстранты вступали в стычки с полицией и штурмовали здания местных администраций, офисы различных партий и шиитского военизированного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), устраивая там погромы и поджоги. Вследствие этих действий ущерб был причинен более чем 70 правительственным учреждениям, партийным штабам и объектам частной собственности.

Теги
ИракМахди, Адель АбдельАкции протеста в Ираке
Реклама на ТАСС
В Ираке приостановили вещание телеканалов Al Arabiya и Al Hadath
По данным телеканала Al Arabiya, в качестве официальной причины временного запрета на трансляцию программ руководство страны назвало отсутствие у телеканалов лицензии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС