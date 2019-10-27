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Трамп 27 октября намерен сделать "важное заявление"

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что сообщение президента США может иметь отношение к операции, которую международная антитеррористическая коалиция якобы провела в Сирии
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в 09:00 по вашингтонскому времени (16:00 мск) собирается сделать "важное заявление". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.

Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь. В Белом доме на просьбу ТАСС прокомментировать эти слова президента пока не ответили.

Между тем обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции, которую международная антитеррористическая коалиция якобы провела в Сирии. "Кажется, [это] связано с ударом на севере Идлиба (граничащая с Турцией северо-западная провинция - прим. ТАСС) в Сирии, где силы возглавляемой США коалиции отслеживали особо важную террористическую цель", - написал он, подчеркнув, что официального подтверждения данной информации нет, но "ходят слухи, что это может быть [главарь запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Бакр] аль-Багдади".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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Кроме того, президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", которое произошло недавно. Издание Newsweek не исключает, что речь может идти о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади
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