Трамп 27 октября намерен сделать "важное заявление"

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в 09:00 по вашингтонскому времени (16:00 мск) собирается сделать "важное заявление". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.

Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь. В Белом доме на просьбу ТАСС прокомментировать эти слова президента пока не ответили.

Между тем обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции, которую международная антитеррористическая коалиция якобы провела в Сирии. "Кажется, [это] связано с ударом на севере Идлиба (граничащая с Турцией северо-западная провинция - прим. ТАСС) в Сирии, где силы возглавляемой США коалиции отслеживали особо важную террористическую цель", - написал он, подчеркнув, что официального подтверждения данной информации нет, но "ходят слухи, что это может быть [главарь запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Бакр] аль-Багдади".