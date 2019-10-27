Эво Моралес согласен на второй тур в случае доказательства фальсификации выборов в Боливии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности провести второй тур президентских выборов в стране в случае доказательства фактов фальсификации результатов первого тура народного волеизъявления. Об этом политик написал в субботу в своем аккаунте в Twitter.

"Мы услышали позиции МИД Колумбии, Аргентины, Бразилии и США. Приглашаю эти и другие страны принять участие в предложенной нами проверке [результатов голосования]. Пусть проверят все бюллетени. Если по результатам этого процесса будет доказана фальсификация, проведем второй тур", - написал лидер.

В пятницу председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Мария Эухения Чоке пригласила представителей Евросоюза и ОАГ, а также граждан Боливии проверить итоги подсчета голосов, отданных на выборах президента страны. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, победу на выборах одержал действующий президент Эво Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - 36,51%. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии 20 октября, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Во вторник вечером Высший избирательный суд после перерыва опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре. Власти Аргентины, Бразилии, Колумбии и США выразили свою обеспокоенность в связи с "аномалиями" при подсчете голосов.