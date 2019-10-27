СМИ: на северо-западе Афганистана силовики ликвидировали более 50 талибов

ТАСС, 27 октября. Силы безопасности Афганистана уничтожили по меньшей мере 53 боевика радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в результате авиаудара в провинции Фарьяб на северо-западе страны. Об этом в воскресенье сообщило Khaama Press News Agency.

По его информации, талибы в субботу осуществили скоординированное нападение на блокпосты сил безопасности в населенном пункте Хваджа Намоси в уезде Паштун Кот.

Информация о возможных потерях силовиков и жертвах среди гражданских не приводится.