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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Более 40 человек пострадали во время беспорядков в Барселоне

В демонстрации приняли участие примерно 350 тыс. человек

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 44 человека пострадали в субботу в Барселоне во время беспорядков, начавшихся после акции протеста сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в службе медицинской помощи региона.

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Вечером в городе прошла демонстрация против вердикта суда по делу каталонских политиков. В ней приняли участие примерно 350 тыс. человек. Затем около 10 тыс. манифестантов устроили митинг у здания управления полиции в Барселоне.

Участники протеста стали бросать в стражей порядка бутылки, поджигать контейнеры, в результате сотрудники правоохранительных органов применили силу. Пока сообщается о трех задержанных.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные манифестации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости 2017 года, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Акции протеста зачастую заканчивались беспорядками, пострадали сотни человек.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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