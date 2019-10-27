Турецкий военный погиб в Сирии при боестолкновении с курдами

ТАСС, 27 октября. Турецкий военнослужащий погиб на северо-востоке Сирии, еще пятеро были ранены. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны Турции.

"Один из служащих Вооруженных сил Турции погиб, а пятеро были ранены при атаках террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", направленных против наших групп, которые вели разведывательно-наблюдательную деятельность в районе Рас-эль-Айна, где проводилась операция "Источник мира", - говорится в заявлении министерства. В ведомстве отметили, что "обнаруженные объекты были ликвидированы".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.