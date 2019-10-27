Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: операция США с предполагаемой ликвидацией главаря ИГ продолжалась четыре часа

Со слов источника в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция, военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах

АНКАРА, 27 октября. /ТАСС/. Операция вооруженных сил США, в ходе которой предположительно был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, продолжалась около четырех часов. Об этом сообщает в воскресенье Анатолийское агентство со ссылкой на источник в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция.

Со слов источника, военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах. Сначала американские вертолеты в течение полутора часов наносили удары по позициям боевиков вблизи населенного пункта Бариша в провинции Идлиб. В операции также были задействованы два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Затем к боевым действиям подключились десантники США.

Как сообщил ранее со ссылкой на собственные источники журнал Newsweek, американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в провинции Идлиб они уничтожили главаря ИГ. По данным издания, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади. В ближайшие часы с официальным заявлением из Белого дома должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер написал на своей странице вTwitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Теги
СШАСирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Предварительные итоги выборов президента Афганистана будут объявлены 14 ноября
Председатель Независимой избирательной комиссии республики Хава Алам Нуристани подчеркнул, что в отношении объявления результатов прошедших выборов комиссия "никогда не находилась под давлением внутренних или внешних сил"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС