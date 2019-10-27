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Предварительные итоги выборов президента Афганистана будут объявлены 14 ноября

Председатель Независимой избирательной комиссии республики Хава Алам Нуристани подчеркнул, что в отношении объявления результатов прошедших выборов комиссия "никогда не находилась под давлением внутренних или внешних сил"
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© EPA-EFE/JALIL REZAYEE

ТАСС, 27 октября. Предварительные результаты выборов президента Афганистана, которые состоялись в конце сентября, будут обнародованы 14 ноября. Об этом, как сообщил телеканал 1TV, заявила в воскресенье председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Афганистана Хава Алам Нуристани.

По ее словам, НИК "определил 14 ноября новой датой оглашения предварительных результатов выборов президента Афганистана". Выступая на пресс-конференции в Кабуле, Нуристани заметила, что в отношении объявления результатов прошедших выборов "НИК никогда не находилась под давлением внутренних или внешних сил".

В середине октября Нуристани принесла извинения афганскому народу за задержку объявления результатов президентских выборов. Она отметила, что причиной отсрочки стала необходимость в обеспечении "прозрачности процесса [подсчета голосов]". Кроме того, отметила Нуристани, некоторые наблюдатели за ходом подведения итогов голосования на президентских выборах действуют выходя за рамки договоренностей, что еще более осложняет процесс.

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. По данным НИК, к избирательным урнам пришли почти 2,6 млн афганцев, имевших право голоса. В голосовании могли принять участие 9,7 млн зарегистрированных избирателей.

Выборы проходили в условиях постоянных угроз со стороны радикалов. В день голосования боевики совершили более 100 нападений, в результате которых погибли не менее 30 человек, более 120 получили ранения.

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Афганистан
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