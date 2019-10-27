Глава МИД ЛНР назвал полным абсурдом новые заявления Кучмы по "формуле Штайнмайера"

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Высказывания главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кучмы об абсурдности и "вредоносности" для Украины "формулы Штайнмайера" сами по себе абсурдны, особенно в свете того, что он сам ее письменно подтвердил. Об этом говорится в заявлении главы МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислава Дейнего, опубликованном в воскресенье на сайте агентства Луганскинформцентр .

"Подобные "кульбиты" для серьезного политика, ответственного за переговоры по реализации подписанных им же минских соглашений, - это действительно полный абсурд", - говорится в заявлении министра.

Он напомнил, что текст "формулы Штайнмайера" был согласован на встрече политических советников "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), после чего был направлен в контактную группу по урегулированию на юго-востоке Украины для письменного согласования сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском.

"И тогда, три недели назад, на заседании контактной группы 1 октября господин Кучма не только говорил, что поддерживает эту формулу, но и официальным письмом на имя координатора контактной группы от ОБСЕ господина Мартина Сайдика подтвердил согласование Украиной "формулы Штайнмайера", - отметил Дейнего. - Более того, через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Токио лично поблагодарил Франк-Вальтера Штайнмайера за его формулу и за поддержку Украины".

В минувшую пятницу Кучма, выступая на церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, заявил, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, и что она рассчитана на то, чтобы "дожать" Украину и "сдать [ее] с потрохами". Он также назвал "полным абсурдом" проведение выборов в Донбассе до установления украинскими властями контроля над границей с Россией, хотя именно этого требуют минские соглашения. Кучма также заявил, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, поскольку, по его мнению, это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины, что он также назвал неприемлемым.

Киеву пора определиться

"И если Украина реально нацелена на мирный выход из гражданской войны на Донбассе, нужно последовательно двигаться по пути, скрепленному подписями сторон конфликта в Минске и поддержанному не только международными посредниками и гарантами, но и резолюцией Совета Безопасности ООН, - подчеркнул глава МИД ЛНР. - Обеспечить конструктивное участие в переговорах в соответствии со стандартами ОБСЕ и не допускать публичных заявлений, ставящих под сомнение курс на мирное урегулирование, особенно со стороны непосредственных участников минских переговоров".

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение амнистии, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом передача границы Украине должна состояться лишь после проведения выборов в Донбассе и введения особого статуса региона.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого комплекса мер". Позднее комплекс мер был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

Споры вокруг формулы

Предполагалось, что "формула Штайнмайера", предусматривающая механизм предоставления особого статуса Донбассу, будет согласована на заседании контактной группы в Минске 18 сентября. Однако в последний момент именно Леонид Кучма отказался ставить свою подпись под документом. В итоге "формула Штайнмайера" все-таки была согласована, но уже на следующей встрече 1 октября. Подписанный Кучмой документ представляет собой письмо в адрес представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика. Аналогичные письма были подписаны всеми сторонами, участвующими в процессе урегулирования.

Однако после последнего заседания контактной группы, которое состоялось 15 октября, пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер разместила на своей странице в Facebook сообщение, которое четко продемонстрировало, что позиция Киева по ключевым аспектам мирного урегулирования так и не претерпела никаких изменений со времени бывшей администрации. Как и при президенте Петре Порошенко, украинская делегация продолжает настаивать на приоритетности решений вопросов безопасности, откладывая на потом вопросы политического урегулирования, хотя в минских соглашениях они идут параллельно.