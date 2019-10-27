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В Уругвае началось голосование на выборах президента и парламента

В списки избирателей внесены около 2,7 млн человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 октября. /ТАСС/. Более 7,1 тыс. избирательных участков начали работу в воскресенье на выборах президента и нового состава Генеральной ассамблеи (двухпалатного парламента) в Уругвае. В списки избирателей внесены около 2,7 млн человек, из них около 10% ранее никогда не принимали участия в выборах. Голосование, участие в котором является обязательным, продлится до 19:30 по местному времени (01:30 28 октября мск).

Глава государства избирается на пять лет без права повторно занимать кресло президента или вице-президента (избираются в тандеме - прим. ТАСС) ранее чем через пять лет после окончания мандата. Для победы в первом туре кандидату на эту должность необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей. В случае, если ни один политик не сможет достичь этого результата, второй тур президентских выборов пройдет 24 ноября.

В этом году на высший государственный пост баллотируются 11 кандидатов, однако основная борьба за президентское кресло, как ожидается, развернется между представителем правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэлем Мартинесом и членом правоцентристской Национальной партии ("Бланко") Луисом Лакалье По. За них готовы проголосовать 33% и 25% избирателей соответственно. Еще два кандидата - Эрнесто Тальви от центристской партии "Колорадо" и Гидо Манини Риос от правой партии "Открытый форум" - могут рассчитывать на 12% и 10% голосов.

Выборы 129 парламентариев (99 депутатов и 30 сенаторов) проходят по пропорциональной системе, срок их полномочий также составляет пять лет. Согласно данным уругвайского исследовательского центра Factum, наибольшие шансы на вхождение в парламент имеют четыре политических движения, представленные фаворитами президентской гонки. "Широкий фронт" и Национальную партию ("Бланко") готовы поддержать 40% и 28% избирателей соответственно, "Колорадо" и "Открытый форум" могут рассчитывать на 13% и 11% голосов. Претендентом на одно из сенаторских кресел является зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева правоцентрист Хуан Сартори.

Наиболее важными для избирателей темами в преддверии выборов стали общественная безопасность, образование и экономика, а также перспективы реформирования системы пенсионного страхования.

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Уругвай
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