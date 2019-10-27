Сирийские курды полностью приняли сочинские договоренности между Россией и Турцией

ТАСС, 27 октября. Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, полностью приняла условия договоренностей, достигнутых в Сочи между Россией и Турцией, и приступила к отводу своих сил от сирийско-турецкой границы. Об этом, как сообщило агентство Firat , говорится в распространенном в воскресенье заявлении СДС.

В нем отмечается, что коалиция СДС "согласна с выполнением российской инициативы" по прекращению турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Указывается, что такое решение СДС приняла после "интенсивных консультаций с российской стороной".

В заявлении также говорится, что СДС обратилась к России с призывом "выполнить свои обязательства и обеспечить конструктивный диалог между сирийскими курдами и центральным правительством в Дамаске".

Практически одновременно с заявлением коалиции поступила информация, что военизированные курдские формирования начали вывод своих сил с позиций, расположенных в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы. Эти курдские отряды, согласно договоренностям в Сочи, отводятся на расстояние 32 км от границы между двумя странами.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.