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Кризис в Сирии

СМИ: США поблагодарили власти Ирака за их роль в вероятной ликвидации аль-Багдади

Благодарность была направлена в канцелярию иракского премьера Аделя Абдель Махди

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Вашингтон поблагодарил власти Ирака за ту роль, которую они сыграли в спецоперации, в результате которой, вероятно, был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом передает в воскресенье телеканал Al Arabiya.

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По его данным, иракская национальная разведка указала американским войскам место, где скрывался аль-Багдади. Благодарность правительства США была направлена в канцелярию премьера страны Аделя Абдель Махди.

Ранее уже сообщалось, что установить местонахождение главаря ИГ США помогли разведслужбы Ирака. В операции по предполагаемой ликвидации аль-Багдади в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб было задействовано восемь американских вертолетов и два беспилотника. Как указали источники в силовых структурах Ирака, операция в Идлибе была проведена минувшей ночью, она продолжалась полтора часа с высадкой десанта. Утверждается также, что в результате авиаударов погибли две жены аль-Багдади и еще шесть человек, включая одного ребенка. При этом в спецслужбах не исключают, что аль-Багдади и его жены привели в действие взрывные устройства.

Журнал Newsweek сообщил, что главарь ИГ был уничтожен в субботу во время спецоперации. По его данным, она проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован.

Между тем, как передает иракское агентство INA со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке, главари ИГ, их помощники и члены так называемого совета шуры "находятся в состоянии шока". "После убийства их главаря они обмениваются обвинениями, в их рядах раскол", - отметил источник агентства, сообщив, что вместе с аль-Багдади был также уничтожен террорист Газван ар-Рауи, который возглавлял его службу безопасности, а также несколько иракцев, которые входили в руководство группировки.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

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