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В Донецке диверсанты подорвали вышку сотового оператора "Феникс"

В настоящее время аварийные бригады проводят восстановительные работы

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Вышка сотовой связи республиканского оператора связи "Феникс" была подорвана в Пролетарском районе Донецка. Об этом в воскресенье сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на пресс-службу Министерства связи Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Официального заявления со стороны правоохранительных ведомств на этот счет пока сделано не было. Тем не менее, по данным источника ДАН в силовых ведомствах республики, подрыв произошел утром в 9:48 на улице Зверькова. Пострадавших нет.

По данным Минсвязи, в настоящее время аварийные бригады ГП "РОС" проводят восстановительные работы, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД ДНР.

Компания "Феникс" была создана решением правительства ДНР в апреле 2015 года для "обеспечения органов государственной власти, населения, предприятий и организаций услугами связи".

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