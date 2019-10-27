Президент Кубы начал визит в Россию с посещения Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в рамках визита в Россию прибыл в Санкт-Петербург, где проведет два дня, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по внешним связям города.

В воскресенье он посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, и возложил цветы к подножию монумента Мать-Родина.

"Президент Кубы проведет в Санкт-Петербурге два дня. В понедельник он встретится с главой города Александром Бегловым, после этого отправится в Москву", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на встрече планируется обсудить вопросы развития сотрудничества Петербурга и Кубы.

Ранее Диас-Канель сообщал, что в ходе визита планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.