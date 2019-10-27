МИД Сирии приветствовал отвод курдских формирований на 30 км от границы с Турцией

ТАСС, 27 октября. Сирия приветствует отвод курдских военизированных формирований от границы с Турцией. Об этом говорится в распространенном в воскресенье специальном заявлении сирийского МИД.

"Сирийская Арабская Республика приветствует отход вооруженных [курдских] групп на севере сирийской территории на глубину 30 км", - отмечается в заявлении. В МИД подчеркнули, что эта передислокация "осуществляется в непосредственной координации с регулярной сирийской армией".

В МИД подчеркнули, что Сирия "примет в объятия своих сынов, окажет им помощь и вновь включит в сирийское общество". "Путь для присоединения к сирийскому национальному единству открыт для всех", - указывается в заявлении МИД.

Ранее коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, объявила о своем согласии выполнить условия договоренностей, достигнутых в Сочи между президентами России Турции. СДС приступила к отводу своих отрядов от сирийско-турецкой границы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что ее широкомасштабная операция в приграничной местности фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.