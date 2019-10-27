Нетаньяху призвал к созданию широкого правительства единства по итогам выборов 17 сентября

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье к формированию широкого правительства национального единства по итогам выборов 17 сентября. Соответствующее заявление он сделал в ходе еженедельного заседания кабмина еврейского государства в Иерусалиме.

"Нам необходимо принимать жесткие решения, а это требует сильного правительства, поэтому важно создать широкое правительство национального единства. Надеюсь, мы сможем этого достичь в ближайшие дни", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его пресс-служба.

Премьер подчеркнул, что создание широкого правительства единства - "не политический вопрос, а национальный интерес и первейший вопрос безопасности" государства. "Ближний Восток вновь переживает потрясения - бурлит Ливан, Ирак и Сирия, а Иран расширяет там свое присутствие. Мы знаем, что сила, до сих пор служившая нам, должна укрепляться перед лицом всех этих явлений", - добавил он.

Нетаньяху 21 октября вернул президенту еврейского государства Реувену Ривлину мандат на формирование кабинета министров по итогам выборов 17 сентября, так как смог заручиться поддержкой лишь 55 из 120 депутатов Кнессета нового созыва. 23 октября глава государства в соответствии с законом передал право сформировать кабмин главному оппоненту премьера - лидеру блока центристов "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, которому, также как ранее и Нетаньяху, отведено на это 28 дней.

Израильское государственное радио Kan сообщает, что на вечер воскресенья запланирована первая с момента перехода права на формирование коалиции к лидеру центристов личная встреча Ганца и Нетаньяху, которая пройдет в закрытом для журналистов режиме. Несколько раундов переговоров между представителями "Кахоль-Лаван" и партии "Ликуд" премьера по созданию правительства единства под руководством Нетаньяху ранее в октябре закончились безрезультатно.