Действующий президент Мозамбика одержал победу на выборах

ТАСС, 27 октября. Действующий президент Мозамбика Филипе Ньюси победил на состоявшихся 15 октября президентских выборах, получив 73% голосов избирателей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальную избирательную комиссию Мозамбика.

Ньюси представляет правящую партию "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо"), чьи кандидаты также получили большинство на парламентских и губернаторских выборах.

Главный соперник действующего президента и лидер оппозиционной партии "Мозамбикское национальное сопротивление" ("Ренамо") Осуфу Момади получил менее 22% голосов.

Два других участника президентских выборов - председатель парламентской партии "Демократическое движение Мозамбика" (MDM) Давиш Симангу и возглавляющий партию AMUSI Мариу Альбину завоевали около 4% и менее 1% голосов избирателей соответственно.

В Мозамбике 15 октября прошли президентские и парламентские выборы, а также выборы в законодательные собрания всех провинций. В стране, где минувшим летом завершилась длившаяся шесть лет гражданская война, голосование прошло в спокойной обстановке, не поступило ни одного сообщения о каких-либо инцидентах.