Курды завили, что операция по ликвидации главаря ИГ была отложена из-за наступления Турции

ТАСС, 27 октября. Представитель коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, выступил с утверждением, что операция по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади якобы была отложена из-за наступления армии Турции в приграничном регионе на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

"Турецкое вторжение отодвинуло начало операции по уничтожению аль-Багдади", - утверждает представитель коалиции. По его словам, "главари ИГ, включая аль-Багдади, перебрались в районы, которые контролировались турецкими войсками и поддерживающими их отрядами сирийской вооруженной оппозиции". Представитель СДС пояснил, что из-за действий турецких сил на северо-востоке Сирии операция, завершившаяся ликвидацией аль-Багдади, якобы была отложена приблизительно на месяц.

Он также указал, что сирийские курды продолжат действия, направленные на выявление "еще оставшихся скрытых ячеек ИГ" на территориях, где дислоцированы отряды СДС.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что аль-Багдади уничтожен. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ было ликвидировано множество бойцов группировки и его сообщников.