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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Трамп не стал уведомлять Конгресс США об операции против аль-Багдади, опасаясь утечек

По словам американского лидера, он не хотел, чтобы военнослужащие США на обратном пути "были встречены огнем"

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Американская администрация не стала уведомлять Конгресс о проведении операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, опасаясь утечек в СМИ, которые могли бы поставить под угрозу жизни военнослужащих США. Об этом заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы уведомили некоторых, других мы уведомляем прямо сейчас. Мы хотели уведомить их вчера вечером, но решили не делать этого, потому что в Вашингтоне такое количество утечек, какого я никогда раньше не видел. Ни в одной стране в мире нет такого большого количества утечек, как у нас", - отметил он.

"Так что я сказал своим людям, что мы не станем уведомлять их до тех пор, пока наши замечательные военные не вернутся оттуда", - сообщил президент. По его словам, он не хотел, чтобы военнослужащие США на обратном пути "были встречены огнем". "Утечка могла стоить жизни всем [участникам операции]", - добавил Трамп.

"Это была сверхсекретная операция, мы ничего не разгласили, никаких утечек не было. Знали только несколько людей, с которыми я работал", - сказал он. По словам американского лидера, операция транслировалась в прямом эфире в Ситуационной комнате Белого дома. Вместе с Трампом за ней наблюдали глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли и несколько членов комитета, вице-президент Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер и "несколько генералов". "Это была очень небольшая группа людей, которые знали об этом", - подчеркнул Трамп.

"У нас было абсолютно идеальное изображение, как будто мы смотрели кинофильм", - отметил президент. "Технология действительно великолепная", - добавил американский лидер.

В воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, американские военные не понесли потерь, тогда как вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАТрамп, ДональдАбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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