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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

СМИ: убийство главаря ИГ не оправдывает США от причастности к деятельности террористов

Соединенные Штаты ликвидировали аль-Багдади, который "был креатурой их разведывательных служб", говорится в комментарии сирийского государственного агентства SANA

ТАСС, 27 октября. Операция по уничтожению главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в Идлибе не оправдывает США от причастности к деятельности террористов в Сирии. Об этом говорится в официальном комментарии сирийского государственного агентства SANA, распространенном в воскресенье.

"Соединенные Штаты ликвидировали аль-Багдади, который был креатурой их разведывательных служб, наподобие двух других известных террористов - Усамы бен Ладена и Абу Мусаба аз-Заркауи из сети "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), которые были устранены после того, как сыграли отведенную им роль", - отмечается в комментарии.

SANA указывает, что спецслужбы США создали за восемь лет конфликта к Сирии целый ряд других террористических организаций, таких как "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Хорас ад-Дин", "Ахрар аш-Шам", и готовили в тренировочных лагерях боевиков так называемой умеренной оппозиции.

"Вмешательство США в Сирии и на Ближнем Востоке не остановится после убийства аль-Багдади, - отмечает агентство. - Об этом свидетельствует заявление шефа Пентагона Марка Эспера о том, что США сохранят под контролем месторождения нефти в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке".

В пятницу министр обороны США Марк Эспер заявил в Брюсселе о намерении Вашингтона перебросить наземные механизированные силы на северо-восток Сирии для охраны нефтяных полей, чтобы не допустить их использования боевиками ИГ. По словам главы Пентагона, США примут меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации в сирийской провинции Идлиб. По его словам, аль-Багдади подорвал себя вместе с тремя детьми, многие его сообщники были ликвидированы в ходе операции. Среди американских военных погибших нет. Трамп также поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. При этом в Минобороны РФ усомнились в реальности проведенной операции, заявив, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАСирияЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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