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Кризис на Украине

Украинская оппозиция заявила, что Киеву следует отменить закон о декоммунизации

Также нужно реабилитировать всех граждан, осужденных по этому закону, отметили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала незамедлительно отменить на Украине закон о декоммунизации и реабилитировать всех граждан, осужденных по этому закону. Об этом сказано в заявлении партии.

"Партия с самого начала выступала против принятия этого закона, как противоречащего Конституции и исторической памяти украинского народа. Этот закон - орудие националистической диктатуры, который политизирует историю, делает невозможным трезво и объективно оценивать прошлое", - сказано в заявлении. В партии высказали возмущение недавним решением украинского суда, который приговорил к одному году ограничения свободы с испытательным сроком жителя Кривого Рога за ношение футболки с гербом СССР.

"Судилище в Кривом Роге еще раз доказывает, что нынешняя власть не собирается менять националистический идеологический курс, проложенные режимом Порошенко. Ни одно решение по переписыванию истории, героизации пособников фашизма не отменено, и все они продолжают действовать", - сказано в документе. Это решение показывает, подчеркивает партия, что команда президента Владимира Зеленского "окончательно превращается в идейных последователей своих националистических предшественников".

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.

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УкраинаКризис на Украине
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