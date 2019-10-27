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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Помощник Трампа по нацбезопасности заявил, что США не считают Россию союзником

Роберт О'Брайен подчеркнул, что Россия "представляет серьезную угрозу для США"

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Администрация США не считает Россию союзником, однако в случае с операцией американских военных по устранению главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) интересы двух стран пересеклись. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании NBC.

О'Брайену был задан вопрос относительно того, считает ли он Россию союзником США. "Позвольте мне объяснить: Россия не является союзником Соединенных Штатов, - указал помощник Трампа по национальной безопасности. - Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью [во время проведения операции по ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади] они пересеклись".

"Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними", - сказал О'Брайен. При этом он подчеркнул, что "Россия представляет серьезную угрозу для США".

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАСирияЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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