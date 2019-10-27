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В офис Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

Президент Украины сообщил, что накануне провел два дня в Золотом, где провел ряд встреч с жителями населенного пункта, а также с военнослужащими

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Незаконное оружие националистов, которые выступают против разведения сил в Донбассе, вывезено из Золотого. Об этом сообщается в видеоролике о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, которое было распространено в воскресенье в Telegram-канале офиса главы государства.

"По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого", - сказано в видеоролике.

Президент сообщил, что накануне провел 2 дня в Золотом, где провел ряд встреч с жителями населенного пункта, а также с военнослужащими. Он также общался с представителями одной из украинских националистических организаций, которые выступают против выполнения договоренностей о разведении сил. Глава государства говорил с ними о необходимости завершения этого процесса и требовал убрать оружие. Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах.

Глава националистической партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий опубликовал в Youtube-канале обращение в воскресенье, в котором назвал разговор Зеленского с националистами в Золотом "откровенным бытовым хамством" со стороны президента.

Лидер "Национального корпуса" заявил, что если будет предпринята попытка вытеснить националистов из района Золотого, которых там сейчас несколько десятков, то на их месте в течение недели появится уже тысяча радикалов, а если и это не поможет, то группировка будет увеличена до 10 тыс.

Разведение

На встрече Контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договаривались с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском, однако процесс был сорван с украинской стороны. В ЛНР подобный исход связали с активизацией в стране радикальных сил, которые провели акции протеста, а затем прибыли к населенному пункту Золотое с требованием отменить отвод украинской армии. В этой связи парламентская оппозиция обвинила президента и правительство страны в неспособности противостоять радикалам.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для организации саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина).

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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