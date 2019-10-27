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Президент Чили подписал указы об отмене чрезвычайного положения по всей стране

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера подтвердил решение об отмене чрезвычайного положения в столице и других регионах страны после урегулирования ситуации с протестами и беспорядками. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации главы государства.

"Президент Себастьян Пиньера подписал все необходимые указы для того, чтобы с 00:00 (06:00 мск) 28 октября режим чрезвычайного положения был отменен во всех регионах и коммунах, в которых он был введен", - говорится в сообщении.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

Во вторник Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию.

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Чили
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