Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе. По заявлениям участников встречи, в этот раз они настроены более конструктивно и оптимистично.

Поводом для предстоящих консультаций стал вопрос продления контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце декабря.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом состоялись 19 сентября и впервые за последние годы прошли в оптимистичном ключе. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, министр энергетики России Александр Новак сказал, что впервые за многие годы консультации были конструктивными. Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович также отмечал, что на встрече была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

В конце 2008 года Киев и Москва не смогли завершить разработку нового соглашения о поставках российского газа на Украину. В результате "Газпром" должен был прекратить поставки, но продолжал транзит необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, что привело к самому серьезному прерыванию поставок газа в Европу в истории в самый разгар зимы.

На трехсторонних консультациях будут присутствовать министры энергетики России и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, топ-менеджеры "Газпрома" и "Нафтогаза", а также заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Сама трехсторока должна начаться в 13:30 по брюссельскому времени (15:30 мск), до этого представитель ЕС проведет отдельные встречи с делегациями России и Украины.

Источник ТАСС в российской делегации сообщил, что он не ожидает каких-либо осложнений, а сама трехсторонняя встреча может пройти как и в прошлый раз довольно быстро. По его словам, он уверен, что сторонам в этом году удастся согласовать свои позиции и ситуация газовых войн 2008 года не повториться.

Нужно договариваться

В том или ином варианте продления соглашения на транзит газа заинтересованы все три стороны. России нужны трубопроводные мощности Украины, так как страна пока не может в 2020 году полностью от них отказаться.

Евросоюз же заинтересован в стабильных поставках газа в предстоящую зиму, поэтому он будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.

Ранее источники ТАСС говорили, что Еврокомиссия выступает за заключение нового договора на десять лет с условием обязательной прокачки по территории Украины не менее 60 млрд кубометров газа в год.

Что касается Украины, то она надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет бюджетные поступления в размере порядка 3 млрд долларов в год.

Еще одной темой встречи станет выполнение обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм и выделение украинской газотранспортной системы из "Нафтогаза", которое Украина обязалась осуществить к 1 января 2020 года.

Украина по договоренности с ЕС должна перейти на европейские правила работы, завершить отделение своей газотранспортной системы от "Нафтогаза", организовать продажу мощностей на аукционах, создать независимого регулятора.

Палки в колеса и подводные камни

Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что сейчас Украине в первую очередь необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту, который они прекратили в 2014 году. От этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую "Газпром" будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины. По его словам, цена на газ для Украины при прямых поставках может быть ниже нынешнего уровня (по реверсных схемам из Европы) на 20%.

Украина также может не захотеть заключить мировое соглашение по взаимным искам в Европейских судах, на чем настаивает российская сторона. Миллер упоминал, что те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома", являются "абсолютно надуманной историей" и отмечал, что Россия предлагает "нулевой вариант", когда стороны прекращают все судебные иски. Новак в свою очередь говорил, что Россия не получала от украинской стороны уведомлений о готовности отказаться от исков для того, чтобы заключить контакт на транзит газа.

Напротив, в октябре 2019 года окружной суд Амстердама арестовал по иску "Нафтогаза Украины" акции South Stream Transport B. V. (занимается строительством морской части газопровода "Турецкий поток"). Тем не менее в компании сообщили, что это не повлияет на строительство или эксплуатацию трубопровода, так как акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар".

Кроме того, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что "Нафтогаз Украины" направит 1 ноября исковые требования в адрес "Газпрома" на 11 млрд долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Нерешенным остается и вопрос цены и объема прокачки газа. Новак говорил, что стоимость транзита должна быть конкурентной по сравнению с ценами по другим маршрутам и определяться в соответствии с европейским законодательством. По словам министра, Украина заверяет, что цена прокачки газа по территории страны будет конкурентной.

Позитивный настрой

Несмотря на нерешенные вопросы, позитивный настрой сохраняется. По итогам трехсторонних консультации по газу старших должностных лиц, в котором принимал участие заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, Минэнерго России сообщало, что ее участники отметили конструктивность и предметность встречи.

Представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов также говорил ТАСС, что экспертные трехсторонние консультации по газу показали возможность для продвижения вперед.

Кроме того, по итогам предыдущей трехсторонней встречи стороны заявляли, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища. Также российская сторона предлагает рассмотреть возможность продления на год контракта на текущих условиях, если Украина не успеет выполнить свои обязательства.