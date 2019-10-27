Министр ВС Франции: совещание стран коалиции по борьбе с ИГ состоится в ближайшее время

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Представители стран международной коалиции, ведущей борьбу против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), соберутся на совещание в самое ближайшее время. Об этом министр ВС Франции Флоранс Парли сообщила в интервью газете Le Parisien, опубликованном в воскресенье вечером.

"Франция со всей ответственностью подходит к своему участию в международной коалиции и требует от своих партнеров, чтобы и они в полной мере посвящали себя борьбе с ИГ. Мы также выступаем за то, чтобы данный вопрос был поднят на [заседании] Совета Безопасности ООН", - заявила министр.

"В то же время нам следует добиться переконфигурации этой коалиции, - подчеркнула она. - Именно этому была посвящена встреча министров стран НАТО, которая состоялась в минувшие четверг и пятницу, и этому были посвящены многочисленные переговоры, которые прошли в ее рамках [у французской стороны], в частности, с представителями США, Великобритании, Германии и Турции. Теперь в самое ближайшее время состоится встреча представителей стран коалиции, потому что ситуация срочно требует этого. Роль США, возглавляющих ее и вносящих в нее самый крупный вклад, остается ключевой, но в то же время абсолютно необходимо прояснить ее".

Роль Франции

Говоря о роли Франции, министр сообщила, что французские военные инструкторы ведут подготовку и обучение иракских военных. "Это присутствие тем более обосновано, что в настоящее время происходит перемещение террористов из Сирии в Ирак и становится совершенно очевидным, что действия террористов усилятся в Леванте", - отметила Парли. В то же время в ходе интервью министр сообщила, что "Франция не участвовала в операции по ликвидации аль-Багдади".

Парли подробно остановилась на военной операции Турции в Сирии. "Франция добивается поражения ИГ на длительный период и стремится не допустить возрождения группировки. Именно по этой причине Франция решительно осудила наступление Турции в Сирии. Оно не только имеет трагические последствия в гуманитарной сфере и отвечает интересам режима [президента Сирии] Башара Асада. Оно в первую очередь выгодно группировке "Исламское государство", - заявила министр.

Ликвидация аль-Багдади

Давая оценку американской операции по уничтожению аль-Багдади, Парли отметила, что "все, что может способствовать ослаблению ИГ, совершенно очевидно следует считать хорошей новостью". "Но в то же время всем ясно, что ликвидация аль-Багдади, совершенная после его долгого поиска, не означает окончания борьбы ни против ИГ, ни против терроризма", - подчеркнула французский военный министр.

"Смерть аль-Багдади - это лишь этап, а не завершение процесса", - заявила Парли. Она особо отметила, что ИГ "и сейчас готово действовать в любой момент". "ИГ не разгромлено, и борьбу с ним нам следует продолжать", - сказала Парли.

Она обратила при этом особое внимание на то, что ИГ "успешно расширяет свои позиции, в частности, в Юго-Восточной Азии". Борьбу против группировки Франция вынуждена вести и в Африке.

Пропагандистский механизм

Парли считает важным продолжать борьбу с ИГ и в идеологической сфере. "Аль-Багдади являлся создателем эффективного механизма пропаганды идеологии исламизма, системы, которая подтолкнула некоторых европейцев, в том числе французов, к тому, чтобы присоединиться к этой группировке в Леванте", - сказала она.

"Такая пропаганда стала мощным средством вербовки людей и оказания на них влияния. И ликвидация аль-Багдади отнюдь не означает прекращения такой пропаганды", - подчеркнула министр ВС Франции.

Коалиция по борьбе с ИГ

Международная коалиция по борьбе с ИГ была сформирована по инициативе США на саммите НАТО в сентябре 2014 года. По данным американских источников, ее усилия поддерживают около 60 стран, среди которых Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна добилась победы над террористами ИГ в Сирии и Ираке.