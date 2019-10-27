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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Newsweek назвал нового вероятного преемника главаря ИГ

По данным издания, аль-Багдади отошел от реального руководства группировкой и еще в августе назначил Абдуллу Кардаша на высокий пост в ИГ

ТАСС, 28 октября. Вероятным преемником главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, предположительно уничтоженного в результате спецоперации сил США в провинции Идлиб, является Абдулла Кардаш. Как сообщил в воскресенье журнал Newsweek, аль-Багдади еще в августе назначил Кардаша на высокий пост в группировке.

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Анонимный источник журнала в разведке отметил, что в последнее время аль-Багдади отошел от реального руководства группировкой и Кардаш фактически стал его преемником. "Аль-Багдади был номинальным лидером. Он не принимал участие в операциях и повседневных делах, - сказал источник Newsweek. - Все, чем занимался аль-Багдади, - это говорил да или нет - он не занимался планированием".

Ранее телеканал Al Mayadeen назвал в качестве возможных преемников аль-Багдади двух его ближайших помощников - Абу Абделя Рахмана аль-Джезрауи и Абу Османа аль-Фаранси.

Теги
Абу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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