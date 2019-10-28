Лидер президентской гонки в Уругвае поздравил своего оппонента с выходом во второй тур

ТАСС, 28 октября. Представитель левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэль Мартинес, который, по данным социологов, лидирует на выборах президента Уругвая, выразил готовность участвовать во втором туре, намеченном на 24 ноября. Как сообщила в воскресенье газета El Observador, с таким заявлением политик выступил на митинге своих сторонников в Монтевидео.

"Мы поздравляем нашего оппонента и всех тех, кто сделал эти выборы мирными. Гражданам [во втором туре] предстоит выбрать между претендентами с конкретными предложениями и теми, кто не знает, что именно предложить, - приводит издание слова политика. - Каждый по своей совести должен будет оценить, кто из нас наиболее подготовлен".

По предварительным подсчетам социологов, за высший государственный пост во втором туре поборются представитель левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэль Мартинес и член правоцентристской Национальной партии ("Бланко") Луис Лакалье По. Первый из них, по разным оценкам, набрал от 37% до 40% голосов, второй - около 30%. По данным ЦИК, в первые пять часов проголосовало более 40% избирателей.

Глава государства в Уругвае избирается на пять лет без права повторно занимать кресло президента или вице-президента (избираются в тандеме) ранее чем через пять лет после окончания мандата. Для победы в первом туре кандидату на эту должность необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей.