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Акции протеста в Ираке

Госдепартамент призвал к отказу от насилия и соблюдению свободы слова в Ираке

Ведомство выразило соболезнования семьям иракцев, погибших во время антиправительственных демонстраций

ТАСС, 28 октября. Госдепартамент следит за ситуацией в Ираке, где проходят массовые акции протеста, и призывает стороны отказаться от применения насилия. Соединенные Штаты также выступают против нарушений свободы слова, говорится в заявлении главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус.

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"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены насильственным закрытием СМИ и давлением на издания, сообщающие о протестах. Свобода прессы является неотъемлемой частью демократических преобразований", - сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента. Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семьям иракцев, погибших во время антиправительственных демонстраций. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что США продолжают оказывать поддержку иракскому правительству и народу, выступая за безопасность и стабильность в стране.

25 октября в Ираке начались новые акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти, которые быстро переросли в беспорядки.

Теги
СШАИракАкции протеста в Ираке
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