Левоцентрист Мартинес лидирует на выборах президента Уругвая после подсчета 75% голосов

ТАСС, 28 октября. Представитель левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэль Мартинес лидирует на выборах президента Уругвая после обработки более 75% протоколов. Об этом в воскресенье сообщил Избирательный суд республики на своем сайте.

По предварительным данным, за Мартинеса свои голоса отдали более 676 тыс. граждан страны, или 39,45%. На втором месте находится кандидат от правоцентристской Национальной партии ("Бланко") Луис Лакалье По: у него на данный момент более 523 тыс. голосов (30,52%).

Глава государства в Уругвае избирается на пять лет без права повторно занимать кресло президента или вице-президента (избираются в тандеме) ранее, чем через пять лет после окончания срока мандата. Для победы в первом туре кандидату на эту должность необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей.

Ранее в воскресенье Даниэль Мартинес поздравил своего оппонента с выходом во второй тур президентских выборов, который запланирован на 24 ноября.