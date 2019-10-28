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Левоцентрист Мартинес лидирует на выборах президента Уругвая после подсчета 75% голосов

За политика свои голоса отдали 39,45% граждан страны

ТАСС, 28 октября. Представитель левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэль Мартинес лидирует на выборах президента Уругвая после обработки более 75% протоколов. Об этом в воскресенье сообщил Избирательный суд республики на своем сайте.

По предварительным данным, за Мартинеса свои голоса отдали более 676 тыс. граждан страны, или 39,45%. На втором месте находится кандидат от правоцентристской Национальной партии ("Бланко") Луис Лакалье По: у него на данный момент более 523 тыс. голосов (30,52%).

Глава государства в Уругвае избирается на пять лет без права повторно занимать кресло президента или вице-президента (избираются в тандеме) ранее, чем через пять лет после окончания срока мандата. Для победы в первом туре кандидату на эту должность необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей.

Ранее в воскресенье Даниэль Мартинес поздравил своего оппонента с выходом во второй тур президентских выборов, который запланирован на 24 ноября.

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Уругвай
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