Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД КНР: страны возлагают особые надежды на ШОС на фоне усиления нестабильности в мире

В ведомстве отметили, что современный мир претерпевает значительные и глубокие изменения

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Международное сообщество на фоне усиления неопределенности и вызовов безопасности в мире возлагает особые надежды на Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом в понедельник на специальном брифинге по предстоящим визитам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан и Таиланд заявил помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун.

"Современный мир претерпевает значительные и глубокие изменения на фоне усиления факторов неопределенности и нестабильности. В ситуации, когда традиционные и нетрадиционные вызовы тесно переплетаются, а унилатерализм и протекционизм набирают силу, страны возлагают особые надежды на ШОС и надеются усилить практическое сотрудничество в сфере безопасности и стабильности в рамках организации", - указал он.

По его словам, в рамках предстоящего в начале ноября Совета глав правительств ШОС в Ташкенте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян примет участие в заседаниях в широком и узком составах, а также во встречах с главами международных организаций. "Лидеры проведут обмен мнениями о взаимодействии в рамках инициативы "Один пояс - один путь", сотрудничестве в сфере экономики и торговли, промышленности, финансах, инвестициях и гуманитарной области", - указал он.

Как отметил помощник главы МИД КНР, Ли Кэцян также нанесет официальный визит в Узбекистан, в ходе которого его примет президент страны Шавкат Мирзиёев. "Узбекистан является одним из важных партнеров Китая в рамках инициативы "Один пояс - один путь", а также одним из государств, присоединившихся к этому формату на раннем этапе. В то же время КНР является крупнейшим торговым партнером Узбекистана и вторым государством по объему инвестиций в узбекскую экономику", - добавил дипломат.

"У нас схожие взгляды по многим региональным и международным вопросам, наши страны поддерживают активную координацию в рамках международных форматов. Стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технологической, гуманитарной и других сферах", - резюмировал помощник министра иностранных дел КНР.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с 1 по 5 ноября будет находиться в рабочем турне, в ходе которого он посетит Узбекистан и Таиланд. С 1 по 2 ноября в Ташкенте состоится заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС. После чего глава правительства Китая отправится в Бангкок, где со 2 по 4 ноября будет проходить 35-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины).

Теги
УзбекистанТаиландКитайЛи КэцянМирзиёев, Шавкат Миромонович
Реклама на ТАСС
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
В борьбе за пост мэра Софии лидирует действующий градоначальник Йорданка Фандыкова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС