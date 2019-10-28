МИД КНР: страны возлагают особые надежды на ШОС на фоне усиления нестабильности в мире

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Международное сообщество на фоне усиления неопределенности и вызовов безопасности в мире возлагает особые надежды на Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом в понедельник на специальном брифинге по предстоящим визитам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан и Таиланд заявил помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун.

"Современный мир претерпевает значительные и глубокие изменения на фоне усиления факторов неопределенности и нестабильности. В ситуации, когда традиционные и нетрадиционные вызовы тесно переплетаются, а унилатерализм и протекционизм набирают силу, страны возлагают особые надежды на ШОС и надеются усилить практическое сотрудничество в сфере безопасности и стабильности в рамках организации", - указал он.

По его словам, в рамках предстоящего в начале ноября Совета глав правительств ШОС в Ташкенте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян примет участие в заседаниях в широком и узком составах, а также во встречах с главами международных организаций. "Лидеры проведут обмен мнениями о взаимодействии в рамках инициативы "Один пояс - один путь", сотрудничестве в сфере экономики и торговли, промышленности, финансах, инвестициях и гуманитарной области", - указал он.

Как отметил помощник главы МИД КНР, Ли Кэцян также нанесет официальный визит в Узбекистан, в ходе которого его примет президент страны Шавкат Мирзиёев. "Узбекистан является одним из важных партнеров Китая в рамках инициативы "Один пояс - один путь", а также одним из государств, присоединившихся к этому формату на раннем этапе. В то же время КНР является крупнейшим торговым партнером Узбекистана и вторым государством по объему инвестиций в узбекскую экономику", - добавил дипломат.

"У нас схожие взгляды по многим региональным и международным вопросам, наши страны поддерживают активную координацию в рамках международных форматов. Стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технологической, гуманитарной и других сферах", - резюмировал помощник министра иностранных дел КНР.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с 1 по 5 ноября будет находиться в рабочем турне, в ходе которого он посетит Узбекистан и Таиланд. С 1 по 2 ноября в Ташкенте состоится заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС. После чего глава правительства Китая отправится в Бангкок, где со 2 по 4 ноября будет проходить 35-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины).