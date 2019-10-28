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Мадуро надеется на улучшение отношений с Аргентиной при президенте Фернандесе

Президент Венесуэлы также отметил, что массовое участие в выборах подчеркивает легитимность избирательного процесса

КАРАКАС, 28 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил поздравления Альберто Фернандесу с победой на президентских выборах в Аргентине и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами. Об этом в воскресенье сообщил МИД Боливарианской Республики.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени народа и правительства Венесуэлы от всего сердца поздравляет аргентинский народ с успешным проведением демократических выборов... 27 октября 2019 года, а также избранного президента Альберто Фернандеса и его соратницу Кристину Фернандес де Киршнер с ошеломительной и неоспоримой победой, достигнутой в первом туре президентских выборов, - говорится в заявлении ведомства. - Это триумф, который выражает надежду аргентинского народа идти по пути социальной справедливости, экономической независимости и политического суверенитета своей страны. Массовое участие в выборах подчеркивает легитимность избирательного процесса и дает ясный сигнал аргентинскому народу об отказе от криминальной экономической неолиберальной политики Международного валютного фонда, проводимой в последние годы действующими властями".

Власти Венесуэлы выразили стремление "вернуться на путь взаимоуважительных отношений, всестороннего сотрудничества и совместной работы с новыми властями страны, чтобы гарантировать благополучие народов и укрепить интеграционные механизмы Латинской Америки и Карибского бассейна". Нынешнее руководство Аргентины во главе с президентом Маурисио Макри признает в качестве президента Венесуэлы провозгласившего себя в январе главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В воскресенье граждане Аргентины выбирали из шести претендентов на высший государственный пост. Явка составила 80,84%.

Согласно данным, которые опубликовала Национальная избирательная палата после подсчета голосов с 90,92% участков, за Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,82% избирателей. За действующего президента Маурисио Макри, представляющего правоцентристские силы, было отдано 40,67% голосов. Он уже поздравил Фернандеса с победой на выборах главы государства. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

Теги
Фернандес де Киршнер, КристинаМадуро, НиколасАргентинаВенесуэла
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